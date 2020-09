Guillermo Ochoa causa baja de la Selección Mexicana contra Guatemala

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El portero del América, Guillermo Ochoa, y el volante del León, Ivan Rodríguez, causaron baja de la Selección Nacional, y no estarán en el duelo amistoso que sostendrá el Tricolor el próximo miércoles ante Guatemala.



Así lo confirmó este lunes la dirección general deportiva de la Comisión de Selecciones Nacionales en un comunicado.



Ayer durante el partido entre San Luis y León, Rodríguez presentó una fuerte molestia muscular y el técnico Nacho Ambriz lamentó que esto pudiera dejar a su jugador fuera de su participación con el Tri.



Rodríguez presenta un esguince del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda.



Ochoa no pudo jugar el Clásico joven ante Cruz Azul, pues unos minutos antes del partido también presentó una lesión, que tomó por sorpresa al cuerpo técnico y generó la molestia del timonel de las Águilas, Miguel Herrera.



El arquero azulcrema tiene una lesión muscular del sóleo de la pierna izquierda.



Ya no sé convocará a nadie y el técnico, Gerardo Martino, utilizará a los jugadores que tiene concentrados.