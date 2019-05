Guillermo Ochoa no descarta volver al América

El portero mundialista mexicano Francisco Guillermo Ochoa analiza su futuro para seguir en el futbol europeo en espera de una buena oferta, ya que desea actuar en el Mundial de Catar 2022 con el Tri, sin descartar un regreso a su país a la Liga MX con el América, equipo en el que se formó como profesional.“Hay que encarrilar mi final de carrera, me quedan varios años, pero ya no es lo mismo que cuando tenía 18. La Liga MX siempre será mi casa y siempre estará el equipo con el que debutas, siempre es especial el Club América, mi primer amor”, confesó Ochoa a los micrófonos del Standard Lieja.‘Paco Memo’ asegura que analiza todas las propuestas que tiene sobre la mesa este verano, con la mira puesta en defender una vez más el arco tricolor en la justa mundialista de Qatar 2022.“Hay cosas que tendré que analizar en verano, no estoy cerrado a nada. Es valorar lo que tengo en la mesa y con base en eso continuar mi carrera. Mi objetivo es el siguiente Mundial y estar con la selección mexicana todos estos años hasta retirarme”, dijo el guardameta que ha sido convocado para cuatro mundiales.Ochoa Magaña fue elegido como el cancerbero del ‘Equipo de Ensueño’ de la Pro League de Bélgica, luego de sus espectaculares actuaciones defendiendo el arco del Standard Lieja al que ayudó a clasificarse a la siguiente edición de la UEFA Europa League.“Estoy feliz de la carrera que he podido hacer, ha sido larga que no es fácil, más en la portería. Vamos a ver, cumplo 34 años y debo analizar las opciones que tenga deportivamente y que vayan de la mano lo deportivo con lo familiar”, dijo Paco Memo en una entrevista concedida al Standard Lieja.