¿Guillermo Ochoa podría llegar a Rayados?

Ciudad de México.- Se ha desatado el rumor acerca de que si Javier Aguirre llega al Monterrey, una de sus peticiones es que el portero mundialista Francisco Guillermo Ochoa Magaña llegue con él.



Parece que no es tanto así, pero es una realidad que la relación Ochoa-Miguel Herrera no es la mejor. ¿Razones? Memo no ha estado de acuerdo con los entrenamientos que le ponen a realizar en el América, muchos de ellos dirigidos por Alejandro Arredondo, sobrino del Piojo, por eso es que entrenó por su lado, con un preparador personal, que según el cuerpo técnico de las Águilas provocó su lesión, además de los entrenamientos que tuvo en la Selección Mexicana.



La situación es que se han presentado varias ofertas por el cancerbero, una de la Major League Soccer y ésta de los Rayados, que hasta el momento no es oficial.



Guillermo Ochoa, quien tiene 35 años de edad, termina contrato con el América en el Apertura 2022, cuando se llegue al final de su vínculo tendría 37, pero por ahora parece que ese factor no contaría tanto, no tanto como la tensión que hay en Coapa.



Oscar Jiménez dejó muy satisfecho al cuerpo técnico y directiva con las actuaciones que tuvo durante la lesión que sufrió Ochoa en el torneo regular, pero el golpe mediático que siempre ronda al equipo de Coapa haría que el sustituto se buscara en el futbol sudamericano, Argentina en específico.



El regreso de Ochoa Magaña a las Águilas fue una petición, dicen, explícita del mandamás del equipo, ahora con esta situación, ¿qué pensará?



El deseo de Paco Memo siempre ha sido, lo ha dicho, acabar su carrera con las Águilas, pero un contrato multimillonario haría cambiar de opinión a muchos y más si la relación técnico-jugador, no es la mejor.