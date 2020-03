Guns N’ Roses clausura primera jornada del Vive Latino

Escuchar Nota

La agrupación estadounidense, en la que presumieron lo mejor de su repertorio, así como algunos cóvers.El encuentro. Con Welcome to the jungle, los estadounidenses pusieron a brincar a los miles de espectadores que se reunieron en el escenario principal del evento musical.que se realiza año tras año, y aunque su interacción con el público fue escasa, el vocalista trató de saludar a su público en español, lo que desató la euforia de un Foro Sol que por vez primera en la jornada, lucía abarrotado hasta la última grada.Slither, original de Velvet Revolver también sonó en la velada, así como Double Talkin' Jive, Better y Live and let die, el segundo cóver de la noche, en esta ocasión a Wings, agrupación que Paul McCartey creó un año después de la separación de The Beatles.You Could Be Mine trajode Guns N' Roses, sin embargo, la sorpresa de la noche fue la interpretación de So fine, que no habían cantado desde 1993.Los éxitos Sweet child O' Mine, November rain, Knockin' on a heaven´s door, original de Bob Dylan y Don't cry, fueron los temas más coreados del concierto que culminó con Patience y Paradise City.