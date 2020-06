Gustavo Adolfo responde a críticas tras entrevistar a Karla Panini

Escuchar Nota

"Lo que no acepto es que se critique y se descalifique antes de ver la entrevista. Yo pregunto por qué cuando Javier Alatorre entrevistó al Mochaorejas, no se le fueron a la yugular a Alatorre; cuando López-Dóriga entrevistó a La Matiaviejitas, por qué no se le fueron a Joaquín encima", cuestionó Gustavo Adolfo Intante.



"O sea, por qué, yo nomás fui a hacer una entrevista. ¿Les creo o no los creo?, se los voy a decir al final del serial que vamos a presentar, porque dentro de una misma historia siempre hay dos versiones", finalizó el periodista.



se defendió de las críticas que ha recibido en redes sociales, luego de dar a conocer que entrevistó a Karla Panini para conocer su versión de la supuesta traición que cometió contra su ex amiga y comapañera de trabajo Karla Luna.La charla que el comunicador sostuvo con Panini y su pareja, Américo Garza, se transmitirá por partes en el programa de espectáculos que conduce. Pero antes, cuestionó a aquellos que le recriminan haber entrevistado a la ex lavandera. "Yo acepto todas las críticas porque llevo toda mi vida haciendo críticas, me dedico a eso", dijo al inicio el periodista, quien ha hecho una ardua promoción de su exclusiva.Esta tarde se transmitirá la primera parte de la entrevista de Gustavo Adolfo Infante a Karla Panini, quien en últimas semanas se ha convertido en tendencia en redes sociales, por una supuesta y vieja disputa con su ex compañera de trabajo, Karla Luna, quien murió de cáncer.Panini es actualmente pareja de Américo Garza, con quien Luna procreó dos hijas. ​