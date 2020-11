‘Guzmán va a ir a Europa’; descarta Pachuca negociar con Chivas

Escuchar Nota

CDMX-. Luego de los guiños entre Alexis Vega, Uriel Antuna y Víctor Guzmán, el presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez aseguró que su jugador no saldrá de los Tuzos a las Chivas para el siguiente torneo.



“No, Víctor Guzmán va a ir a Europa, ese lugar donde él tiene que ir, por ahora se tiene que dedicar a lo que es su equipo que es el Pachuca que le ha dado muchísimo y es donde él tiene que estar concentrado”, aseguró el directivo en entrevista con ESPN.



Asimismo, Martínez destacó la gran calidad futbolística del Pocho, por lo que no dudó en que el jugador pueda salir pronto rumbo al viejo contiente.



“Él tiene calidad para ir a Europa, yo confío mucho en él porque es uno de mis tantos hijos que tengo y realmente me siento muy orgulloso porque ha sabido sobreponerse, es un hombre de carácter, es un hombre profesional y él tiene que ir pensando a Europa no en el futbol mexicano”, finalizó.