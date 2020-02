Gwyneth Paltrow hizo una increíble fiesta donde estaba prohibido el maquillaje

Escuchar Nota

La actriz estadunidense, de 47 años, ha mostrado en distintas ocasiones que tiene gustos raros, como no vivir con su esposo para no arruinar su matrimonio.Ahora, extendió una idea poco usual, pero increíble para festejar su cumpleaños:como Drew Barrymore y Cameron Diaz, quienes demuestran que lucir una cara lavada y sin maquillaje es cómodo, saludable y hermoso.Entre todo este boom, Gwyneth Paltrow, junto a su marca Goop, realizó una fiesta muy íntima con sus amigas, en la que el código de vestimenta fue no usar maquillaje.A la fiesta asistió la actriz Demi Moore, quien escribió en su cuenta oficial de Instagram:“Qué noche tan increíble, sin maquillaje y con estas mujeres maravillosas. ¡Gracias por compartir tu luz, amor y sabiduría! La belleza es más de lo que ves, es lo que sientes. ¡Me siento muy agradecida de haber sido incluida en una noche tan poderosa, memorable y significativa!".Otra de las invitadas estrella fue la artista Alexandra Grant, pareja del actor Keanu Reeves, quien ofreció una plática sobre la importancia de crear identidades positivas para un mundo más equitativo y lleno de amor, como lo mencionó.Gwyneth Paltrow agradeció a la artista con este mensaje:“Anoche tuve el honor de entrevistarla. Es una de las pensadoras más brillantes y talentosas con las que he tenido el placer de hablar. La de mi izquierda tampoco está mal (Demi Moore)"Goop compartió una foto del elegante espacio donde se realizó la cena y dijo que no era ningún secreto que a Gwyneth no le gustara el maquillaje.“No es ningún secreto que a Gwyneth Paltrow le encanta estar sin maquillaje. Anoche organizó una cena para dar a conocer la vergüenza que habitualmente va asociada al envejecimiento y la presión que sentimos por ocultar nuestros puntos débiles. Gwyneth Paltrow protagonizó una conversación muy sincera con @GrantAlexandra sobre lo que significa ser bella. Y, por supuesto, también había algo de cuidado facial"Con esto está claro que las fiestas sin maquillaje y de estilo de vida saludable llegarán para reemplazar a las fiestas de bótox.