Había corrupción en permisos a planta de Constellation Brands en Mexicali: AMLO

"¿Cómo dar un permiso para una planta cervecera que consume agua, en donde hay escasez de agua? Además, es producir elaborar cerveza con agua que vamos a exportar, y cuántos empleos. Sí, yo quiero crecimiento, pero con bienestar de la gente y que no se afecte el medio ambiente”, dijo.

“Vamos a revisar el caso, cómo se dieron los permisos. Les recuerdo que quien era gobernador de Baja California, decidieron una privatización del agua y entregaron estos permisos que corresponde entregar al gobierno federal, hubo grandes movilizaciones de la gente en contra. Vamos a buscar el entendimiento”, expresó.

“Es su punto de vista, está en su papel, defiende a ese sector, yo tengo que defender al pueblo de México (…) Seguimos siendo amigos, pero soy el representante de los mexicanos”, refirió.

López-Dóriga Digital

El presidente de México,, aseveró queen la ciudad de Mexicali, en Baja California.López Obradoren la ciudad, la cual estuvo en contra de la construcción de la planta,“Creo que no ahuyentará (las inversiones), al contrario, si se pone orden y se acaba con la corrupción, vamos a tener un auténtico Estado de derecho, no un Estado ‘de chueco’. Claro que sí (había corrupción), influyentismo, es cuestión de sentido común”, expresó.López Obrador informó que los dueños de la empresa, por lo que dijo que se encuentra en la mejor disposición de atenderlos, y se revisará si se pagará unaSobre las declaraciones de, presidente del, en el sentido de que la cancelación de la planta tendría un daño a la economía nacional, el mandatario apuntó que es su amigo, pero que primero está su defensa al pueblo mexicano.Los habitantes de Mexicali participaron en un referendo sobre la apertura de una polémica fábrica de la cervecera Constellation Brands, a la que le negaron su apoyo con un rotundo no a su instalación.Datos dados a conocer por el Gobierno de México apuntaron que la consulta arrojó como resultado que el 76.1 por ciento (27 mil 913 votos) de los votantes “no están de acuerdo con este proyecto”, mientras que el 23.2 por ciento (8 mil 547 votos) “sí lo están”.En la consulta participaron un total de 36 mil 781 ciudadanos.