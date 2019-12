Había hasta calzones de RBD y no nos tocaba nada: Maite Perroni

"Aunque no ganamos nada, estuvo chingón. Saludos -Pedro Damián, completó el Escorpión Dorado-. Había hasta calzones de RBD y no nos tocaba nada”, indicó la famosa durante la entrevista con el Escorpión Dorado.

“Estuvo divertido. Es una etapa muy padre. Fue una experiencia increíble. Además, a los 20 años vivir eso, es algo que no te puedes imaginar”, concluyó.

“Este es el verdadero reencuentro, no el que evidentemente se esperaría anunciar, no es el de los números, ni es un negocio de otros, ni tiene signos de pesos, si no el reencuentro de las seis almas que fueron una sola…

, ex integrante de, soltó una 'bomba' durante su participación en el programa de YouTube del Escorpión Dorado, pues aseguró que los integrantes de lano ganaron ni un peso de la mercadotecnia que había torno a ellos.La famosa contó que los integrantes de RBD,y ella, estaban en posters, tazas, playeras y hasta en calzones; productos de los que no recibían ni un solo peso.Sin embargo, aclaró que esta etapa fue divertida e increíble:Los integrantes de RBD se reencontraron 11 años después de su separación.Los famosos pudieron reunirse para convivir y retomar la amistad que se conformó desde la grabación de la telenovela y la gira musical que se dio debido al éxito que tuvieron como agrupación.Con la misma fotografía, los integrantes de RBD compartieron el momento; en ésta aparecen abrazados.Maite Perroni escribió que éste era el verdadero reencuentro:Ayer verlos a cada uno a los ojos y estar juntos por que nosotros quisimos fue regalarnos el tiempo que nos debíamos que no tiene precio, ni se compara con nada.Estar y ser genuinamente lo que somos sin otra pretensión más que la de estar y ser lo que fuimos y seguiremos siendo siempre; fue un regalo de amor máximo directo al corazón.Los amo a cada uno gracias por ser mis maestros con todo lo que con lleva porque ayer recordé quiénes somos cuando estamos juntos. Los amo más que nunca”, concluyó Maite Perroni.