Habilita Uber servicio de membresía

"Es una membresía que une estas dos iniciativas, la de movilidad y la de entrega de comida a domicilio", explicó Eduardo Donelly, director general de Uber Eats en América Latina.



es el nombre del nuevo servicio de membresía de Uber queUber Pass está disponible en Estados Unidos y Brasil, países en los que opera oficialmente desde hace dos semanas, por lo que México se convierte en el tercer mercado en recibir el servicio."México es el cuarto mercado clave para Uber, entonces, para nosotros es importante invertir en México", comentó Donelly.Sin embargo, el servicio de membresía no será aplicable en esos otros dos mercados si lo contratas en México (o viceversa), pues los beneficios no son los mismos en cada uno.Entre los beneficios que incluye ser miembro de Uber Pass en México está:Por ejemplo, este mes la promoción especial es que habrá 20 por ciento de descuento adicional en dos órdenes que se realicen en Uber Eats."Esta diseñada para esa gente que usa Uber y quiere beneficiarse de estos ahorros y puedan planearlos con tiempo y así calcular si les conviene la membresía", añadió Donelly.Y, de acuerdo con el director, lo que han notado en Estados Unidos y Brasil es que los miembros de Uber Pass son los usuarios activos que ocupan ambas plataformas (movilidad y entregas) y no sólo una.A decir de la compañía, con este servicio no importa tanto el número de suscriptores, sino el nivel de renovación y cuántos beneficios se irán agregando."El Uber Pass de hoy no será el que veamos en un año, diseñamos algo que fuera dinámico conforme a la retroalimentación de los usuarios o restaurantes".Uber Pass está disponible a partir de hoy en México, sin embargo, llegará de forma paulatina a las 59 ciudades donde está disponible Uber y a las 71 de Uber Eats.