Habilita Xbox streaming de consolas a Android

Ciudad de México.- A través de la nueva aplicación Xbox (Beta) los usuarios de smartphones y tabletas Android podrán hacer streaming para jugar títulos de sus consolas Xbox One en sus dispositivos móviles, vía WiFi.



Previamente conocida como Console Streaming (Preview), la función de 'Remote Play' ahora está integrada en la nueva app de Xbox y será habilitada para todos los usuarios gratuitamente. Antes, solo usuarios registrados como Xbox Insider podían usarla.



Con Xbox Remote Play, los gamers pueden conectar sus dispositivos a las consolas de la familia Xbox One para tener acceso a su catálogo de juegos, incluso a los títulos de Xbox Game Pass, el servicio de suscripción de Microsoft que ofrece más de 100 juegos digitales.



No hay que confundir la función Remote Play con xCloud, pues mientras la primera solución se realiza localmente a través de WiFi, la segunda está basada en la nube de Microsoft.



La función de Remote Play de Xbox es similar a "Uso a distancia" de PlayStation, que también ofrece Remote Play de consolas PS4 a dispositivos móviles Android, iOS, PC o Mac.



De acuerdo con Microsoft, los usuarios pueden jugar a través de la función Remote Play con solo un dispositivo móvil conectado a la vez. El progreso de los usuarios y sus logros serán almacenados en tiempo real.



Además de jugar, los gamers pueden vincular varios dispositivos entre sí, para que puedan reproducir películas, usar las apps de las consolas, chatear con amigos y más.



Entre otras mejoras, la app mostrará notificaciones de grupos de amigos, chats, seguidores y solicitudes de amistad.



Además de facilitar la interacción a través del chat escrito, los usuarios pueden utilizar un headset enlazado a su dispositivo móvil para facilitar el chat por voz.



Los jugadores también contarán con más herramientas que facilitan la publicación de capturas de pantalla para presumir sus hazañas.



Y una vez que las consolas de nueva generación estén disponibles, los gamers podrán configurar los ajustes tanto de la Xbox Series X y la Xbox Series S desde la app móvil.



Por el momento la app Xbox (Beta) solo está disponible para dispositivos móviles Android.