Habilitan 3 albergues en Quintana Roo por ciclón ‘Marco’

Escuchar Nota

Una imagen que quedará para el recuerdo de la tormenta tropical #Marco, pasando frente las costas de #QuintanaRoo. Ahora se encuentra de salida por en el canal de #Yucatán. Seguimos monitoreando y atentos. #JuntosSaldremosAdelante @zoom_earth pic.twitter.com/HdPc7Tbky2 — Carlos Joaquín (@CarlosJoaquin) August 22, 2020

Luego de tener conocimiento del ciclón tropical 'Marco', autoridades federales toman medidas preventivas como habilitar tres albergues para la población en Quintana Roo., a través de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).Dicha dependencia señaló que como medida de atención, el pasado 21 de agosto, se desplegó una Misión de Enlace y Coordinación (ECO) para brindar apoyo federal en Benito Juárez, municipio de Quintana Roo, estado de mayor exposición al paso de esta tormenta.Se especifica que las playas al oeste del estado presentan fuerte oleaje y corrientes de arrastre, por lo que se han establecido banderas negras y queda restringido el uso de playas y cualquier tipo de actividad náutica o acuática.Actualmente el meteoro es tormenta tropical debido a la velocidad de sus vientos (sostenidos de 100 km/h, rachas de 120 km/h) y se localiza a 140 km al noreste de, Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como las unidades estatales y municipales de Protección Civil y gobiernos de las entidades, trabajan de manera coordinada para atender las zonas con riesgo de afectación.Al momento, se precisó, no se han reportado decesos asociados a los efectos del paso del ciclón tropical.Entre las recomendaciones emitidas por las autoridades está la de permanecer en un lugar seguro; evitar caminar por calles inundadas; informarse del pronóstico del clima a través delAsí como en caso de vivir en una zona de riesgo por inundación, localizar lugares altos y las mejores rutas para llegar a ellos; si el hogar no es seguro, acudir a un refugio temporal; no intentar cruzar cauces de ríos, vados y zonas bajas., objetos flotantes o el fondo inseguro y de pide reportar daños en estructuras después del paso del ciclón.