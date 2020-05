Habilitan videollamadas en hospital de Ecatepec tras irrupción

Escuchar Nota

#Nacional: En videos difundidos por los mismos familiares se puede apreciar varios cuerpos en camillas y en bolsas, presuntamente fallecidos a consecuencia del COVID-19.https://t.co/tlXGGZ5i1j — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) May 2, 2020

Tras la irrupción de familiares de los pacientes en el Hospital General de Las Américas por no tener informes sobre su evolución,para que pacientes y familiares se mantengan en contacto.Además,. Las autoridades reportaron que cuando fue el momento del ingreso de las personas sólo había un médico encargado del turno vespertino.Para prevenir contagios,y que no pueden acceder a la clínica y así puedan mantener comunicación con sus familiares internados.También, con horarios de atención para que los familiares estén al tanto de la evolución de los pacientes.El viernes por la noche,. Cerca de las 20:00 horas los padres de un joven atendido por problemas respiratorios rompieron el cerco de seguridad de la unidad hospitalaria para dar con su paciente “a como diera lugar”.Mientras iban en búsqueda de su hijo, quienes cuestionaron a los médicos y enfermeras del sitio sobre la atención e incluso sobre los medicamentos que les fueron suministrados a los enfermos.Entre golpes y discusiones, policías e inconformes llegaron hasta el área de patología, todos sin cubrebocas, trajes especiales, guantes ni protección alguna y recorrieron los pasillos del hospital buscando al titular de la unidad médica.En la discusióna. Casi una hora más tarde llegaron los elementos de la Guardia Nacional y de la policía estatal para controlar la protesta.Las inconformidades continuaron hasta ayer por la mañana, cuando otro grupo de personas bloqueó —por tres horas— la avenida Central en ambos sentidos, en demanda de mayor atención. Tras un acuerdo con personal del hospital, retiraron el bloqueo.Sobre los cadáveres que fueron localizados en el pasillo de la clínica cuando ingresaron los familiares de un joven fallecido, el gobierno estatal informó que eran ocho cuerpos de víctimas de complicaciones por el Covid-19 y que si bien sus allegados habían sido notificados, las funerarias no los habían podido trasladar debido a la saturación de los crematorios en la Zona Metropolitana del Valle de México.Más tarde,; se instalará una cámara frigorífica de reemplazo.Por la noche,y que los que ingresaron al Hospital de Las Américas abrieron bolsas de cadáveres, que son un foco de infección.