Habitantes de Palenque, Chiapas, expulsan a migrantes de albergue

Chiapas.- Un grupo de comuneros de la localidad de Pakal-Ná del municipio de Palenque, Chiapas, decidieron este lunes expulsar a migrantes centroamericanos que se encontraban en el auditorio comunitario, resguardados por autoridades de la ciudad.



Estos migrantes habían sido llevados a este auditorio local para que se les diera refugio y atención humanitaria, debido a que son centroamericanos que han transitado desde Guatemala y llegado a Palenque, que pretenden continuar hacia Tabasco.



Los habitantes de esta comunidad expulsaron a los centroamericanos, con el argumento de que durante los últimos meses, desde que llegaron y se asentaron en el auditorio local y el parque de la comunidad, se han incrementado los asaltos en esta región, en la cual indicaron que están plenamente identificados que son migrantes quienes han perpetrado diversos delitos.



Los ciudadanos de la comunidad de Pakal-Ná, arribaron al auditorio local y al parque de la comunidad, y entre todos sacaron las pertenencias de los centroamericanos y los quemaron en el parque.



Otro grupo de ciudadanos de esta comunidad, cerraron la calle principal que comunica a Palenque y Pakal-Ná y conecta al Aeropuerto Internacional de Palenque, mismo que estuvo cerrado por espacio de tres horas. Además, quemaron llantas en medio de la calle e incluso un vehículo fue incendiado.



Ante esta manifestación violenta, los migrantes se retiraron de este lugar y se escondieron en casas abandonadas fuera de la comunidad, en la cual buscan refugio, al no contar con espacios para dormir.



Luego de que los ciudadanos expulsaron a los centroamericanos de la comunidad, reabrieron las principales vías que habían bloqueado para de esta forma dejar libre este lugar y ser transitable.



Con esto, los comuneros han solicitado a las autoridades, no permitir la entrada nuevamente de migrantes a la ciudad, no darles refugio ni que anden deambulando en la zona, ya que afirman, han cometido actos ilícitos, como robo a casas habitación, a transeúntes, vehículos.



También los señalan como acosadores de mujeres de la localidad, por lo que indicaron, de continuar la presencia de los migrantes, realizarán diversas acciones para expulsarlos nuevamente.