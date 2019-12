Hábitos de ahorro que tienen los millonarios y que quizá quieras copiar

Ciudad de México.- Seguramente te has preguntado cómo es que los multimillonarios hicieron sus fortunas. Lo mismo se cuestionó Thomas C. Corley, financiero y contador público que dedicó cinco años a estudiar sus hábitos.



Gracias a esta investigación publicó el libro “Change your habits, change your life” (Cambia tus hábitos, cambia tu vida”). El autor se entrevistó con 233 personas con ingresos de 160 mil dólares anuales y con activos netos con un valor de 3.2 millones. De estos, 177 se hicieron millonarios desde abajo.



Según el libro de Corley, el 80% de los millonarios no tenían nada hasta antes de los 50 años, pero todos iniciaron sus fortunas casi de la misma forma.



Los millonarios que se hicieron a sí mismos, antes de tener su fortuna, se proponían ahorrar entre el 10 y 20% de sus ingresos. En Estados Unidos, la tasa promedio de ahorro es cerca del 8 por ciento.



Lo más importante, en los años previos a tener fortuna eran muy cuidadosos sobre la forma de ahorrar. Utilizaban una estrategia que Corley llama “el sistema de cubetas”, el cual divide los ahorros en cuatro categorías generales: ahorro para el retiro, gastos específicos, gastos inesperados y gastos cíclicos.



Por supuesto, el ahorro para el retiro contemplaba los sitios en donde se invertía y un plan para gastarlo después. En gastos específicos se encontraban costos de educación, boda y pago de casa.



La tercera cubeta es considerada como un fondo para gastos de emergencia. Aquí se tenía una cuenta con dinero destinado a solventar una emergencia médica o la pérdida repentina de trabajo. Los gastos cíclicos es dinero para regalos de cumpleaños, fiestas y vacaciones.



De acuerdo con el estudio de Corley, estas categorías fueron cruciales para casi la mitad de los millonarios. Eventualmente pudieron vivir con el 80%, o menos de su salario neto, se mantuvieron constantes con estos hábitos y jamás hicieron alarde de su fortuna. Sobre todo, aprovecharon el tiempo para aventajar a los demás.