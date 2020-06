Habla Bonilla del ‘torneito’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, aclaró que no tienen contemplado hacer un torneo previo al arranque del Apertura 2020, pue solo se están planeando duelos de pretemporada y no un ‘torneito’, como él lo llamó.



“La Liga no está haciendo ningún ‘torneito’, se está trabajando en partidos de pretemporada, para aprovechar el tiempo y que sea de provecho para los equipos”, aseguró en entrevista con Marca.



Asimismo, Bonilla destacó el trabajo que se está realizando para que la Liga MX regrese con todos los protocolos de sanidad y los jugadores estén libres de contagios.



“Ha sido mucho trabajo y reuniones con las autoridades, hemos aprendido de las distintas ligas del mundo, tenemos un protocolo sanitario que se está aplicando y estamos trabajando en el protocolo de regreso al estadio”, finalizó.