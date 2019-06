Habla de racismo en su graduación y le cortan el sonido

my valedictorian speech was cut short because i said the names of black children who had become victims of police brutality. our principal signaled for my mic to be turned off as soon as i said “trayvon martin and tamir rice” and played it off as a technical difficulty. pathetic. pic.twitter.com/9upW3dZ7Mg — روحا (@ItsRoohaHaghar) 3 de junio de 2019

Debido a su expediente sobresaliente, la iraní Rooha Haghar fue la encargada de pronunciar el discurso en su graduación de la secundaria. Sin embargo, al llegar el momento reivindicativo de su alegato… ¡sorpresa!: cortaron el sonido.Sentado al lado del atril desde el que Haghar se dirigía al público, Temesghen Asmerom, director del centro Emmet J. Conrad High School, hizo señas para que el equipo técnico interrumpiera a una de las mejores estudiantes de la promoción. Pero no fue la primera vez que Asmerom intentó censurar a Haghar. El director había intentado que la joven borrara dos nombres de un texto que, según le dijo, no debía ser político.Tras darle varias vueltas, Rooha decidió desoír las indicaciones del profesor. “Sabía el riesgo que enfrentaba pero nunca pensé que me silenciarían”, publicó la recién graduada en Twitter. El argumento de Temesghen -explicó la joven en la misma publicación- era que “mencionar esos nombres incitaría la ira hacia la gente blanca, un grupo que, según él, experimenta altos niveles de discriminación en Estados Unidos“.“A Trayvon Martin, Tamir Rice y todos los demás niños que se convirtieron en víctimas de la injusticia”, fue lo que consiguió decir la estudiante antes de que le cortaran el micrófono. Ambos muchachos murieron por los disparos de las autoridades cuando ellos iban desarmados.La iraní, que llegó a los 12 años a EEUU por motivos religiosos, asegura en una entrevista televisiva que su experiencia en este país ha sido “surreal”. Hace tres años no hablaba inglés y ahora es una de las mejores estudiantes de su clase.Sin embargo, no quiso dejar pasar la oportunidad de hablar de “una realidad contra la que las familias negras tienen que batallar”. Además, Haghar se sentía identificada con Martin y Rice porque en el momento de sus muertes (2012 y 2014, respectivamente), tenía más o menos la misma edad que ellos.Rice murió a los 12 años al recibir el disparo de un policía en un parque de Cleveland (Ohio). Martin, a los 17, no sobrevivió al balazo de un voluntario de vigilancia de Florida. Como respuesta a sus muertes -y la de muchos otros hombres negros- surgió el movimiento Black Lives Matter (Las vidas negras importan) con protestas en todo el país.Rooha Haghar compartió por Twitter la versión completa de su discurso de graduación. De esta forma, paradójicamente consiguió llegar a muchas más personas de las que cabían en el auditorio de su centro de secundaria.Respecto al director, Haghar dijo a CNN que espera que no pierda su trabajo debido a la interrupción del discurso. Dijo que más bien espera que esto sea una oportunidad de aprendizaje. Sin embargo, en un comunicado el distrito escolar independiente de Dallas (ISD) aseguró alentar las voces los estudiantes y dijo estar estudiando la situación.