Habla Fox sobre su enfermedad y cómo ve lo positivo en estos tiempos

Ciudad de México-. En junio pasado, Michael J. Fox cumplió 59 años, de los cuales 30 ha padecido la enfermedad de Parkinson que le detectaron aún siendo joven, por ello en estas décadas ha buscado junto con su equipo de investigación la cura para este padecimiento que afecta a más de siete millones de personas en el mundo.







Al hacer un recuento de su vida como paciente de Parkinson, el actor recordó que para él fue un shock enterarse a los 29 años que tenía esta enfermedad progresiva del sistema nervioso que afecta el movimiento.



“Mi mente se puso en blanco, no podía, la enfermedad de Parkinson para mí era algo que le da a tu abuela, no era algo relacionado con la gente joven, tenía algunos síntomas, pero no como los que tengo ahora o los que tendré en el futuro mientras encuentran la cura, es como si vieras a un camión que se acerca y estás en la mitad del camino y no te puedes mover, y no sabes cuándo va a llegar, y no sabes qué tan grande es o qué tan rápido viene hacia ti a arrollarte”, detalló en el evento México Siglo 21 de Fundación Telmex Telcel.



Michael dijo que en esa época tenía a su primer hijo, de 3 años, y una carrera en ascenso, por lo que tuvo que hacer una pequeña pausa, recapitular y averiguar qué es lo que quería hacer y lo que quería hacer en pro de la gente que como él que padecía este mal.



“Todo esto es demasiado para poder asimilarlo, especialmente cuando tienes una familia joven. Mi esposa y yo estábamos con ‘¿qué haremos?’ nadie nos decía qué esperar y lo único que restaba era vivir un día a la vez y seguir avanzando, y no sabíamos qué iba a pasar y quizá nada pasaría, entonces, si algo pasara, lo enfrentaríamos y continuaríamos con la siguiente parte, y eso hace que las raíces se fortalezcan, sentido de unidad y de confianza, paz. Suena raro, pero tener una situación o una lucha como esta y encontrar una forma de enfrentarlo, tener una pareja que lo comprenda contigo y ayudarte a llevar la carga, es uno de los mejores regalos del mundo”, detalló.



Esta es la manera como el actor ha tenido que ver la vida, y que ha hecho que a pesar de la terrible pandemia derivada del Covid-19, también considere que hay muchas cosas positivas que se han podido rescatar de esta emergencia sanitaria.