Habla Irán Flores sobre su experiencia

Ciudad de México.- Lectores jóvenes y entusiastas acudieron a la cita virtual para hablar con la escritora Irán Flores, autora de la trilogía Enamorada de la Apuesta, libros editados por Selector que nacieron en una plataforma virtual y una comunidad para lectores y escritores.



Durante la transmisión en vivo, la joven habló sobre lo que la inspira y los retos que ha debido enfrentar al convertirse en autora cuando aún era una adolescente con Enamorada de la Apuesta, Acepta que nos Hemos Enamorado y Enamorada Para Siempre; una historia de amor juvenil que dibuja las vivencias de Matthew Smith y Courtney Grant.



“En un principio escribía porque me gustaba el hecho de poder contar una historia, me di cuenta de que podía contar todo lo que no podía decir de otra manera, hacer un relato con cosas que veía y sentía. En la secundaria me rompieron el corazón y eso me dio la idea de escribirla, de ahí surgió, pero mucho del libro es ficción”.



Refirió que aunque nunca ha experimentado la mayoría de los pasajes de esta serie, se nutrió e inspiró en películas, pláticas con sus amigos y leyendo otros libros.



La autora invitó a conocer estos trabajos y dejarse llevar: “mis libros son de amor, intento dar un mensaje y decirle a las personas que la vida no es tan mala, aunque lo parezca; si quieren pasar un buen rato ellos están ahí, les pueden dar una oportunidad y tal vez les gusten”.