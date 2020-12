Habla Lidia Ávila acerca de la muerte de su hija

Escuchar Nota

“Voy a una consulta del ginecólogo y me dice ‘oye qué crees, de la consulta pasada a esta, la bebé tiene un quistecito en la panza... no lo puedo ver bien aquí en el consultorio, así que vamos a mandarle a hacer unos estudios’”, explicó.

“No se lo deseo a nadie, la muerte de un hijos es... Ni siquiera tiene nombre. Para mí fue muy cañón, de ahí empezó un día a día, para mí no había un lunes, jueves, sábado, para mí era lo mismo. Yo estaba ahí todo el tiempo... Siempre sabiendo que el día a día era el último, no sabía si iba a haber un mañana con ella. Me iba a mi casa a dormir esperando la llamada de ‘se murió’”, aseguró.

Lidia Ávila abrió su corazón y por primera vez narróla cantante de OV7, detalló que su primer embarazo transcurría de manera normal, sin embargo luego de uno de los tres ultrasonidos que por norma se realizan para monitorera el estado del bebé,ya que con los altibajos normales de una relación y con su trabajo que la mantenía exitosa, la cosas marchaban perfectamente.Tras el alumbramiento, los médicos se acercaron a ella y en ese momento le dieron la noticia de que, le vamos a dar comida vía intravenosa, pero a la larga afecta al hígado’”, reveló ya con lágrimas en los ojos al recordar ese momento.Ese fue el momento, confesó, que su vida cambió totalmente.También platicó que Sofía tuvoPor todos esos cuidados, Sofía salió del hospital y llegó a casa con sus papás, pero el día en que todo falló llegó.Mientras hacíamos todo el numerito, yo le estaba dando reanimación en el coche. Llegamos al hospital y nos la reciben en urgencias y ahí sí el doctor salió y me dijo: ‘mira Lidia es la peor vez que la he visto y pues la vamos a pasar a terapia intensiva’. Eso fue como a finales de agosto”, dijo.Lidia confesó que a su familia le pedía que rezaran para que ella se fuera, porque no era justo lo que estaba viviendo y el día que ella la vio tan mal que pidió que se despidieran de ella.