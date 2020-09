Habla Miguel Herrera del tendencia #FueraPiojo

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Miguel Herrera, técnico del América, comentó que hizo dos cambios antes de finalizar el primer tiempo debido a que necesitaba una “sacudida” su equipo y aseguró que no le hace caso a los comentarios en su contra en las redes sociales.









“La verdad que no voy a hacer caso a las redes sociales, si le hago caso a las redes sociales, me tengo que ir mañana del equipo”, explicó Miguel Herrera, técnico del América. “Tenemos distracciones y nos terminan rematando, los dos cambios fueron un poquito para todo, sacudida, ir más arriba, por eso las modificaciones”, agregó el 'Piojo' Herrera.



Desde hace varias semanas, cada vez que el América va perdiendo o cae en su compromiso, en las redes sociales aparece el “#FueraPiojo”, pero el técnico de las Águilas asegura que evita esos comentarios. Sobre los cambios en una etapa temprana del partido, Herrera considera que es parte de la competencia interna.



“Leo (Suárez) demuestra que quiere estar, voy a quedarme con gente para ser revulsivo, a seguir trabajando, no encuentro otra fórmula”, explicó.



Herrera también destacó el trabajo que hacen Henry Martín y Federico Viñas en el ataque, los dos jugadores que ayudaron a la remontada del América frente al Puebla.



“Estoy contento con lo que hacen Henry, Viñas, se están entendiendo bien. Es importante para el equipo”, reconoció. “Si sigue respondiendo así Henry y Viñas estarán ahí”.