Habla víctima de pedófilo: ‘Tengo miedo de que me maten’

Chihuahua.- “Temo por mi vida, si esa persona (Jaime Avelino “N”) queda libre, seguramente me va a matar”, expresó una de las víctimas de una red de pornografía infantil y de trata de personas, que por seguridad se identificó como “S”.



Lo anterior debido a que hoy se celebrará la audiencia de vinculación o no a proceso en contra de Jaime Avelino “N”, alias Hugo Martínez, quien fue detenido por la Fiscalía de la Mujer como el presunto responsable de dichos delitos.



De acuerdo con el relato de la víctima, dentro de esta red que lleva operando más de doce años estarían involucrados funcionarios públicos de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), así como del Ayuntamiento de Chihuahua, datos que están siendo investigados por las autoridades.



“S” manifestó que fue víctima de estos delitos desde el 2013, cuando tenía sólo 14 años, y vivió en esas circunstancias hasta hace poco más de dos años, cuando decidió interponer la denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Mujer, instancia que persigue los delitos cometidos en contra de menores de edad.



La defensa jurídica del afectado dijo que tienen miedo que el juez decida no vincular a proceso al imputado, pues se tiene el conocimiento de que el despacho jurídico contratado por el Avelino “N” ha utilizado artimañas en casos anteriores para lograr que liberen a sus representados y temen que eso se pudiera presentar hoy.



Por este motivo, manifestaron que es importante que la población conozca el caso, pues dijo que aparte de las tres víctimas que han acudido a denunciar formalmente, existen decenas, o tal vez cientos de personas que cuando eran menores de edad fueron víctimas de esta persona, lo que lo convertiría en uno de los casos de pornografía infantil y trata de personas más grave que se han cometido en Chihuahua.



Luego de las indagatorias, la FEM detuvo el pasado 6 de octubre a quien se identificó como Jaime Avelino “N”, quien utilizaba un perfil falso en redes sociales bajo el nombre de Hugo Martínez y tras un cateo realizado en el domicilio ubicado en la calle 5 de Mayo en la colonia Villa Juárez de esta ciudad, se aseguraron equipos tecnológicos y evidencia que pudieran estar relacionada con el caso.



Los hechos que se le imputaron establecen que por seis años el imputado almacenó en dispositivos tecnológicos y medios remotos de su propiedad diversos videos y fotografías con contenido sexual explícito donde aparecen al menos tres víctimas menores de edad.



La víctima refiere que el imputado es una persona “altamente vengativa” y que, en caso de que no sea vinculado a proceso, su vida estaría en riesgo, pues conoce todo de su persona y sabe en dónde localizarle.



La audiencia de vinculación o no a proceso está programada para celebrarse hoy a las 14 horas, de acuerdo con el dato proporcionado por la FEM, y en ella se darán a conocer todos los detalles de la forma en la que Jaime Avelino “N” operaba, y cómo reclutaba a las víctimas de entre 8 y 16 años, razón por la que la sesión se podría prolongar durante varias horas.





Fuente: El diario de Chihuahua