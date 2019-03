‘Michael Jackson abusó de nosotros cientos de veces’

Dos hombres le han contado a la BBC que la fallecida estrella del pop Michael Jackson abusó de ellos desde que tenían 7 y 10 años, respectivamente.Wade Robson, ahora de 36 años, dijo al programa de Victoria Derbyshire de la BBC que el cantante abusó sexualmente de él a partir de los 7 años y trató de violarlo a los 14.James Safechuck, que tiene 40 años, relató también al programa que el abuso sexual de Jackson sucedió entre los 10 y 14 años.La familia de Jackson afirma que "no hay una sola evidencia" que pruebe esas acusaciones.Los dos hombres también dieron su testimonio en el polémico documental "Leaving Neverland"."Cada vez que estuve con él, cada vez que pasé la noche con él, abusó de mí", le dijo Robson al programa de la BBC."Jackson me acarició, tocó todo mi cuerpo", dijo. Y lo obligó a ver al cantante realizando un acto sexual, aseguró.Luego, cuando tenía 14 años, Jackson intentó violarlo, denunció."Ese fue uno de los últimos incidentes sexuales que tuvimos", contó Robson a la BBC Jackson los había sugestionado para que creyeran que era amor mutuo. "Y esta es la manera en que demostramos nuestro amor", contó lo que les decía Jackson."Y entonces, inmediatamente después, decía: 'Si alguien se llegara a enterar de lo que estamos haciendo, tú y yo iríamos a la cárcel por el resto de nuestras vidas y nuestras vidas quedarían destruidas'", continuó Robson."Todo eso era horroroso para mí"."La idea de quedar separado de Michael, este hombre, esta figura sobrenatural que para mí era un dios que se había convertido en mi mejor amigo... De ninguna manera iba a hacer algo que nos separara"."Me dijo que yo era su mejor amigo y la única persona con quien había hecho estos actos sexuales"."Así que yo, de todos los niños en el mundo, era el escogido, pensé", explicó.Por su parte, James Safechuck contó al programa que el abuso empezó cuando Jackson le enseñó a realizar un acto sexual a los 10 años."Luego empiezas a besarte con la lengua. Él me dijo que yo le había enseñado a hacer eso", afirmó Safechuck.A todo esto le siguieron más abusos y otros actos sexuales.Safechuck explicó que Jackson pudo abusar de él sostenidamente durante tanto tiempo porque también engañado a sus padres."Es un proceso largo de sugestión en el que Michael se inserta en tu familia y se convierte en parte de ella", dijo."Le tomaba un tiempo para generar la confianza. No sucedía de la noche a la mañana".Y luego "crea una separación entre tú y tus padres, y te aísla de los demás"."Al tiempo que estás siendo abusado, parte de ti se está muriendo", indicó Safechuck.Robson también describió a Jackson como un "maestro manipulador".También señaló que parte de la responsabilidad del abuso debería recaer "sobre todas las otras personas, todos los otros empleados que rodeaban a Michael y a mí y a James todo el tiempo y que hacían la vista gorda".En respuesta, los hermanos de Michael Jackson, Tito, Marlon y Jackie, y su sobrino Taj Jackson rechazaron las acusaciones de abuso sexual hechas en el documental "Leaving Neverland".Taj expresó que el comportamiento de su tío le había parecido curioso a algunos, pero que era "muy inocente", y añadió: "Su ingenuidad fue su destrucción".Y Marlon indicó que "no hay una sola evidencia" que respalde esas acusaciones.Entretanto, el ente que administra el patrimonio de Michael Jackson dijo que con anterioridad Robson y Safechuck habían "declarado bajo juramento que estos hechos nunca ocurrieron"."No han suministrado evidencia independiente alguna y absolutamente ninguna prueba que respalde sus acusaciones, lo que significa que todo el documental gira en torno a la palabra de dos perjuros", concluyó.