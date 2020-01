Hablan sobrevivientes de secta que asesinó a 7 personas

Escuchar Nota



"Usaron el nombre de Dios aquí para atrapar y secuestrar personas, para seguir matando", dice Pacifico Blanco en la iglesia.

"No dormimos, ni de día ni de noche, no descansamos", afirma el jefe indígena local, Evangelisto Santos.

"Me pegaron con la Biblia en los ojos, me dejaron ciega y perdí el conocimiento", así relata su experiencia Efigenia Valdés, una de las sobrevivientes de la, de integrantes de la comunidad de Altos del Terrón, en la comarca indígena Ngäbe Buglé, provincia de Bocas del Toro, en Panamá, publicó RT El caso se conoció a mediados de enero, luego que las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional de Panamá —alertados por otros sobrevivientes que lograron escapar— realizaran un, donde. Además, lograron rescatar a 15 personas secuestradas., presuntamente en un ritual religioso, y lanzadas a la fosa común. El Ministerio de Seguridad Pública comunicó quede un cabo segundo de la Policía Nacional, de nombre Ananías González.Valdés fue una de las secuestradas, quien se encontraba en la congregación de la secta que se autodenominó 'La nueva luz de Dios', junto a su hermano y una hermana menor. "Apenitas yo escuchaba que decían que había que sacarle el diablo a mi hermano, a mi hermanita y a mí, que teníamos el diablo", cuenta.Explica quey estos la sacaron del altar, la pusieron de rodillas y, además de la Biblia, le pegaban con correas.Ella siguió orando, con más fuerza, pero eso no paró los golpes. "Me pegaban y me tiraron contra el piso, me pisoteaban esto aquí [se señala el abdomen] en ambos lados y me lo apretaban al suelo, y me aporreaban el pescuezo, me lo apretaban duro y me decían que el diablo tenía que salir de mí, porque yo tenía un diablo inmenso", explica.Mientras relataban sus testimonios a la prensa,a. "Eso nunca se había visto, nunca se había visto en la comunidad, vi a mis hermanas, las dos desfiguradas", comenta Rubén Valdés, hermano de Efigenia.Según los sobrevivientes, el líder de la secta, al momento de asesinar a la mujer embarazada, acto que hizo delante de sus hijos, afirmó que estaba cumpliendo las órdenes de Dios de "eliminar al demonio".Diomedes Blanco, otro aldeano, comenta que, porque en otras oportunidades se habían llevado a cabo rituales en el lugar sin mayores incidentes.Además, por la vegetación y las paredes altas.Ahora,, tanto para la protección de los aldeanos, como en busca de otras sectas que estén operando en la región.Por su parte, Edison Ríos, el hermano de la mujer muerta, señala que pasa sus noches "triste" y "preocupado" por el destino de los sobrinos y sobrinas que le quedan.El día que la Policía entró a la comunidad y, específicamente a la improvisada iglesia, encontraron a las 15 personas secuestradas, entre ellas niños que, estiman, también iban a ser asesinados.Ese díade estos crímenes.En declaraciones a la prensa, el fiscal Superior Rafael Baloyes aseguró que el Ministerio Público cuenta con suficientes elementos de convicción y testimonios que comprueban la participación de las personas investigadas.