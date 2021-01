¡Habló! Diego Dreyfus se pronuncia por separación de ‘Chicharito’ Hernández y Sarah Kohan

Escuchar Nota

“Por tu culpa se separan Chicharito de su esposa”, lo cual provocó el enojo del también actor, por lo que respondió notablemente molesto: “Ah no mames ¿neta? Eh… qué cagado que tengas esas verdades absolutas que ni yo las sé… imagínense… no mames”.



No cabe duda que uno de los escándalos que ha acaparado la atención de los medios de comunicación y de los internautas a principios de este 2021 es la separación entre el futbolista mexicano, quienes cumplirán el próximo 20 de marzo, apenas dos años de casados.había decidido separarse comenzaron durante las últimas semanas del 2020, ya que además de que no pasaron juntos en familia las fiestas decembrinas, en sus respectivos mensajes de Fin de Año que ambos publicaron en sus cuentas de Instagram, ella no lo mencionó a él, mientras elsólo tuvo un escueto agradecimiento a su todavía esposa y mamá de sus hijos.Sin embargo, parte de las especulaciones acerca de las causas de la separación entrefue una supuesta infidelidad que ella tuvo con, quien ha tomado el papel de coach de vida del futbolista, ante este rumor, en un Instagram Live que Diego realizó en su cuenta, un usuario que estaba conectado le escribió:Ante esta respuesta otros usuarios comenzaron a criticar a. Por su parte, en las últimas horas Javier compartió una serie de fotografías donde hacía deporte y estaba acompañado por su coach, mostrando que él no creía los rumores de la supuesta infidelidad de su amigo con su esposa.Con información de Revista Clase