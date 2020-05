Habrá ascenso en 2022

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, adelantó que el ascenso volvería en 2022 y no en 2026, siempre y cuando los clubes que aspiren a formar parte de la Liga cumplan con los requisitos de consolidación, además de que se puede llegar hasta 24 equipos en el torneo.



El directivo señaló que estos clubes se ganarían su ascenso de forma deportiva y esto se daría a partir de la tercera temporada considerando los dos años en los que no habría descenso oficialmente. "Hay que ver el panorama general para ver por qué se toman las decisiones y ver si en el futuro fueron las correctas.



Es decir, ahora en la temporada 2020-21 y 2021-22 no participará ningún equipo del Ascenso MX y será hasta la 2022-23 cuando ya esté participando un equipo, siempre y cuando haya cumplido con los requisitos de consolidación financiera, de consolidación administrativa, consolidación de infraestructura y que hayan ganado su ascenso deportivamente. Entonces a partir de la tercer temporada podrán estar ya participando en la Liga MX”, dijo Bonilla.