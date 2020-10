Habrá ‘Big Brother’ fiscal, IVA a menstruación y bloqueo a apps

Escuchar Nota

Tras una discusión de 12 horas,, que permitirá a las autoridadesTambién podrándurante tres meses consecutivos y cancelar donatarias que obtengan la mitad de sus ingresos por vía distinta a la que fueron creadas.Morena y sus aliadosAunque dicha reserva fue aceptada durante la discusión en lo particular, la bancada de Morena pidió finalmente votarla por separado y el pleno la desechó entonces con 218 votos del bloque mayoritario.Tras el rechazo a otras 156 reservas presentadas para modificar el dictamen sin conseguirlo, la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro turnó el proyecto al Senado para su análisis y eventual ratificación a más tardar el 30 de octubre.Previamente, la Cámara de Diputados aprobó en lo general laque, entre otros aspectos, faculta al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a utilizar "herramientas tecnológicas" para tomar fotografías y videos durante sus visitas a domicilios de contribuyentes, en lo que se ha llamado el "Big brother fiscal".Prevé asimismo el bloqueo de plataformas digitales (Uber, Netflix, Spotify, Airbnb, Amazon, entre otros) en caso de incumplir la retención y el pago de ISR e IVA durante tres meses.Entre las reglas fiscales para 2021 destaca igualmente la posibilidad de, lo que a juicio de la oposición pone a riesgo a cientos de organizaciones sociales.Durante la discusión en lo particular en la madrugada de ayer, el pleno aceptó la reserva presentada por la legisladora Wendy Briceño, de Morena, para reducir a cero la tasa del IVA en productos de higiene menstrual, aún cuando esa medida representará una caída de alrededor de 3 mil 400 millones de pesos en la recaudación.Acompañada por diputadas y diputados de diversos partidos y una manta monumental en la tribuna con la leyenda: "Menstruación sin impuestos", la legisladora remarcó:Tras el rechazo a la propuesta, diputadas como Martha Tagle acusaron al coordinador morenista de "tirar la línea" para echar abajo la reserva, mientras la ex presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Rojas, lamentó el voto de legisladoras de Morena y PT en contra de la iniciativa.En tanto, la vicepresidenta de la Cámara, Dolores Padierna, encendió los ánimos y generó una escaramuza durante la discusión de la miscelánea al llamar despectivamente "esta diputada" a Sylvia Garfias.Presidía momentáneamente la Mesa Directiva, en el lugar de Dulce María Sauri, cuando Garfias subió a la tribuna a presentar sus reservas a al dictamen y, de paso,-Consulte la secretaría a la asamblea en votación económica si se admite a discusión lo dicho por esta... diputada- instruyó la morenista. Desde su curul, el panista José Elías Lixa cuestionó el trámite legislativo y exigió respeto a su correligionaria. En su turno en tribuna, su compañero Jorge Espadas señaló con el índice a Padierna y dijo: Muchas gracias con el permiso de esa diputada".-¿Perdón?-preguntó Padierna. -Con el permiso de esa diputada... con el permiso de ésa diputada- insistió Espadas- Tiene usted la palabra "ese diputado"- reviro la vicepresidenta.Sin bajar el tono y desde su asiento en el pleno, la legisladora Garfias volvió a la carga y exigió una disculpa a Padierna.