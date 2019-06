Habrá combate a corrupción en el IMSS: Javier Guerrero García

Sus funciones como Secretario General

El tamaño del IMSS en México

Entre todas las tareas que desarrollará Javier Guerrero García como Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social, el combate a la corrupción al interior del organismo, será sin duda prioridad y se aplicará ‘hasta donde tope’Así lo manifestó el funcionario coahuilense entrevistado vía telefónica desde el programa ‘Despega con Chuchuy’ de TELE SALTILLO, quien afirmó “la instrucción y definición de compromisos del Presidente de la República, es muy clara y precisa en ese sentido, habrá combate frontal a la corrupción“Esto no es solo una actitud o voluntad personal, es una política pública, es un diseño institucional, y se va a combatir de forma permanente, y también hay que señalar que la ineficiencia y falta de compromiso con la institución, también es corrupción” expresó.Agregó que “cualquier actitud que se separe de las disposiciones legales y toda aquella acción donde se detecte un lucro personal es corrupción, y la encomienda es muy clara y directa, habrá un combate frontal, y no se permitirán actos deshonestos”.Cuestionado sobre la reunión que sostuvieron el Director del IMSS, Zoe Robledo y el Gobernador Miguel Ángel Riquelme, y en la que le tocó participar como el primero de sus actos oficiales en su nuevo cargo, Guerrero García dijo : “Coahuila es un estado importante en numero de derechohabientes y en compromisos de afiliación”,Expuso que “El IMSS tiene infraestructura hospitalaria en los estados con mayor desarrollo y crecimiento económica, pero te diría que la responsabilidad es nacional, hay tareas urgentes que tienen que ver con servicios generales y atenciones a los derechohabientes, y hay problemas que tenemos que atender urgentemente en Puebla, Jalisco y la zona metropolitana de LA CDMX” .“Sin embargo la agenda de prioridades la ha establecido el Director General y ya la estamos atendiendo sin distingos y obviamente de acuerdo a la urgencia de cada una de ellas, y en el caso de Coahuila tenemos la construcción del Hospital de Especialidades en Ciudad Acuña y una serie de compromisos en infraestructura en Torreón, Saltillo y Monclova”, expreso.Guerrero García dio que “fue muy importante para mi acompañar al Director en la reunión con el Gobernador Riquelme, y obviamente incorporarme al esfuerzo que esta realizando para mejorar los servicios de salud en el estado”.“Mi tarea principal es mantener las relaciones interinstitucionales con los sectores obrero-patronal y darle seguimiento a los acuerdos de Comité de Presupuesto, asistir a las Juntas de Gobierno, y darle seguimiento al trabajo de los hospitales de alta especialidad, y tener una relación cercana con los consejos consultivos”.Expuso que también tendrá la tarea que señala el reglamento, de atender todas las instrucciones que descargue el director general, una área estratégica de cobertura global en el funcionamiento y yo estoy muy comprometido con Zoe Robledo, y con el Presidente de la República, a hacer mi mejor esfuerzo y poner mi mejor desempeño y convicción en el desarrollo de mi responsabilidad”.“El IMSS es una institución que es referente de la seguridad social, no solo en México, sino en América Latina, tiene una derecho-habiencia de 80 millones de mexicanos y cuenta con 476 mil trabajadores que laboran en la institución, que quizá es el activo mas importante del IMSS : sus trabajadores, médicos, enfermeras, personal que de manera cotidiana hacen un esfuerzo importantísimo por atender y resolver los problemas mas urgentes y encargarse de la salud de los ciudadanos mexicanos”, expresó.“Es cierto hay carencias, retos y toda una serie de complejidades en materia de equipamiento, infraestructura y abastecimiento, que tienen que estar atendidos de manera permanente, y la tarea y el reto mas importante que tiene la administración, y dirección general, es darle fortaleza, resolver problemas cotidianos, de ingeniería de cuestión administrativa. combatir la corrupción, mejorar la calidad y estar cerca de la población derechohabiente”, dijo finalmente el ahora Secretario General del Instituto Mexicano del Seguro Social.