Habrá fideicomiso para comercios en Nuevo León durante contingencia por Covid-19

“Este fideicomiso se compone de 600 millones de pesos que son por parte del estado, 160 millones de pesos de los organismos públicos y además 240 millones de pesos que se van a buscar obtener de los fondos que han entregado a los distintos municipios”.



La mayoría de los comercios en, han adoptado las medidas de prevención que han implementado el estado y los municipios de mantenerlos cerrados, sin embargo hay incertidumbre de los trabajadores sobre sus empleados.En ese sentido los empresarios se empiezan a quejar de que no tienen ingresos mientras los negocios permanecen cerrados.Ante la preocupación de empleados y empresarios, el gobierno de Nuevo León, anunció un fideicomiso para apoyar a los pequeños y micro empresarios en la emergencia por el coronavirus, dijo la periodista Yarezi Ortega Reyna.Comentó que el gobierno estatal también tiene una bolsa de hasta dos mil millones de pesos para apoyar a las microempresas.Además se suspenden de manera temporal las acciones de fiscalización, así como la reducción o eliminación temporal del Impuesto Sobre la Nómina.Añadió que en el sector turístico, el Impuesto al Hospedaje se destinará al a este propósito.Indicó que las mediaciones entre el gobierno y las empresas las llevará a cabo la Secretaría de Economía y Trabajo.Dichos apoyos no son para crecer los negocios, sino para mantenerlos durante la contingencia, es decir para pagar rentas, pagar a los trabajadores, indicó Ortega Reyna.Apuntó que la medida de apoyo es durante la contingencia ya que las autoridades no anunciaron vigencia.