Habrá fondo para apoyar a pymes por Covid-19, asegura CCE

“Nuestras propuestas se centran básicamente en apoyar a las pequeñas empresas del país, tratar de que haya un fondo que esté soportado por Nafinsa (Nacional Financiera), para que la banca privada pueda darle crédito a estas organizaciones que se quedan sin ingresos y con eso se puedan proteger los empleos. Lo que más nos interesa es el empleo”, dijo al salir de Palacio Nacional, después de haberse reunido con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Le trajimos una propuesta por meses, qué podríamos hacer en abril, en mayo y junio. Logramos algunos acuerdos, y el acuerdo fue que en el mes de abril, creemos que lo podemos sobrepasar con las condiciones en las que está México, y las propuestas que hicimos”, comentó al término de la reunión con el mandatario en Palacio Nacional.



“Las grandes empresas no vamos a tener apoyos de ninguna manera fiscales, al menos durante abril, es no. Èl (AMLO) nos pide que mantengamos los empleos lo más que se pueda y cada empresa lo hará a su manera. Va a haber el apoyo dentro de lo que cabe, sin recursos”, aseveró.

y propuestas para combatir la crisis económica por la que atraviesa el país a causa del coronavirus, y que se estima dure por lo menos tres meses.Tras la reunión, el titular del ejecutivo se comprometió a anunciar este domingo el apoyo que se dará a las empresas para el mes de abril, pero adelantó que habrá un fondo para respaldar a las pequeñas y medianas empresas., informó que aunque no habrán apoyos fiscales durante el mes de abril para las empresas, el gobierno federal se comprometió a ejercer recursos, a través de la banca de desarrollo, para establecer un fondo que sirva de garantía para que la banca privada de créditos a las pequeñas y medianas empresas del país.y ver hasta dónde pueden llegar y en qué condiciones puedan ser.Salazar Lomelín dijo que el presidente anunciará este domingo otras medidas y programas de apoyo adicionales para, en los que se incluyeron una serie de medidas para mitigar el impacto de la pandemia en pequeñas y medianas empresas. De acuerdo con el plan se otorgarán un millón de créditos de entre 10 y 25 mil pesos a microempresas, que representan 97 por ciento del total y emplean a 75 por ciento de los trabajadores, mientras que 92 de ellas no tienen acceso a financiamiento.Salazar Lomelín también informó que uno de los acuerdos a los que llegó el sector privado con el presidente fue que revisarán por meses las propuestas económicas para preservar el empleo.Lomelín agregó que el segundo acuerdo que hicieron fue "no tratar de adelantar qué tenemos que hacer en mayo y en junio; y quedamos en que después de semana Santa, nos volveremos a reunir para evaluar si las propuestas que estamos haciendo para el mes de mayo, son las que deberíamos implementar”.Añadió que establecieron un diálogo permanente, “tenemos un compromiso de seguirnos reuniendo, el presidente usó la palabra permanente, de tal manera que vamos a regresar a ver las cosas, nos hubiera gustado arreglar los tres meses que creemos esto debe de durar”.Por su parte, el titular de la, aseguró que el gobierno no dará apoyos fiscales a las grandes empresas por lo menos en abril.Con información de Milenio