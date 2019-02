Habrá Guardia Nacional en Sierra de Zongolica, Veracruz

Cuestionado por XEU Noticias sobre la seguridad en Veracruz, en su conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se está trabajando con ese propósito.“Hoy hablamos de la importancia que tiene el que se haya aprobado la Guardia Nacional porque esto nos va a permitir tener presencia en todas las regiones del país”, dijo.Agregó: “La Guardia Nacional va a estar en la Sierra de Zongolica; va a estar en Guerreo, en la Montaña, va a estar en Chilapa, desde luego en Acapulco, va a estar en Tijuana; va a estar en todo el país”.AMLO agregó: “No se atendió el problema de la inseguridad, no había elementos, se usaba al Ejercito y a la Marina pero no para garantizar la seguridad, sino para operativos especiales en contra del crimen”.Detalló: “El enfoque nuestro, primero es lo preventivo, atender las causas, pero ya en el terreno de la acción es el que tengamos presencia para que la población esté protegida, se acabe el homicidio que no haya robos, secuestros, ese es el enfoque y eso solamente se puede lograr si tenemos elementos en todas las regiones, pero hay lugares donde no existe presencia de ninguna corporación, si acaso la Policía Municipal con muchas deficiencias, con muchos problemas, entonces la Guardia Nacional nos va ayudar mucho”.El mandatario nacional enfatizó: “La solución es que no haya pobreza, que haya trabajo, la paz es fruto de la justicia”.