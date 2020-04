Habrá menos de 100 mil muertos en EU por coronavirus: Trump

Escuchar Nota

Estados Unidos.- El presidente estadounidense, Donald Trump, señaló que las cifras de muertes por el coronavirus son “horribles”, pero que según los nuevos cálculos habrá menos de 100 mil decesos en todo el país.



Durante la conferencia de prensa del grupo de trabajo que se formó para la crisis de coronavirus, el mandatario afirmó que se está haciendo lo suficiente para salvar cientos de vida en comparación de lo que pudo haber sido.



Mientras que la semana pasada, y según un modelo de cálculo utilizado por los epidemiólogos de la Casa Blanca, se avisó sobre la posibilidad de contar con hasta 200 mil muertos, para esta semana, el modelo utilizado redujo el número estimado de decesos esperados para agosto a 60 mil 400.



A pesar de ser el país con el mayor número de contagios en el mundo, más de 400 mil, Trump señaló que las cifras se están estabilizando y que en algunos estados, como Washington, incluso esperan que pronto se pueda regresar el hospital que pertenece a las fuerzas armadas.



El cirujano general de Estados Unidos, el doctor Jerome Adams, señaló la vulnerabilidad en la que se encuentran las comunidades de afroamericanos y latinos, no porque sean biológicamente propensas, sino porque son las comunidades en las que existen mayores enfermedades crónicas.



Incluso señaló que en algunas comunidades indígenas, las poblaciones no cuentan con un flujo constante de agua por lo que no pueden llevar a cabo las recomendaciones sanitarias que se han hecho, como lavarse las manos de manera constante.



Ante los rumores de que el país se pudiera reabrir durante mayo o que se pudiera retornar a la normalidad, Trump afirmó que está escuchando las opiniones de los doctores y de los especialistas para decidir cuándo terminar con las medidas de cuarentena, confinamiento y distanciamiento social.



Actualmente, y según el mapa realizado por la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos cuenta con casi 487 mil contagios y poco más de 18 mil muertos.