Habrá noche de muertos en Michoacán pero con restricciones

Evita exponerte a un posible contagio de #COVID19, celebra responsablemente la Noche de Muertos desde la seguridad de tu hogar y honra la memoria de tus difuntos mientras cuidas tu salud. pic.twitter.com/y80v7YpcbG — Gobierno Michoacán (@GobMichoacan) October 29, 2020

El gobierno de Michoacán informó que, con restricciones sanitarias, aunque acotó que se suspenden las actividades masivas, como el tianguis artesanal de Pátzcuaro, conciertos y obras teatrales, y que solo se podrá apreciar la tradicional; además, el paseo en lancha a las islas se llevará a cabo con 50 por ciento de la capacidad de las embarcaciones y solo podrán hacer recorridos en los alrededores.De acuerdo con las autoridades, los hoteles de Pátzcuaro y Morelia están por debajo del 40 por ciento de su capacidad, y habrá algunas actividades no masivas para quienes visiten estos lugares. Es por ello que pidieron a los michoacanos quedarse en casa y dejar espacio a los visitantes.Datos sobre la pandemia, indican que el municipio de Quiroga hay 113 casos confirmados y 5 fallecimientos, para un total de 874 contagios y 59 decesos; mientras en Erongarícuaro son 33 casos y cuatro personas muertas.El estado de Michoacán, que se ubica en bandera naranja ha alcanzado 24 mil 705 contagios y mil 973 decesos.En 2019, ese estado registró más de 200 mil turistas en la Noche de Muertos, pero este año podría no superar el 40 por ciento. Sin embargo, podría aumentar el turismo local, toda vez que las restricciones sanitarias gubernamentales no han sido bien acatadas por la población en las últimas semanas.