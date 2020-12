Habrá nuevo spin-off de The Mandalorian

Escuchar Nota

CDMX-. Disney Plus estrenará una tercera serie derivada de The Mandalorian, la ficción estrella del catálogo de la plataforma y pionera en la decena de producciones inspiradas en el universo Star Wars. El anuncio llega después de que la compañía diera a conocer que 10 producciones del universo concebido por George Lucas.



Durante la emisión del último episodio de la segunda temporada de The Mandalorian, la franquicia anunció que prepara otra ficción llamada The Book of Boba Fett, que se estrenará en diciembre de 2021 con Temuera Morrison como protagonista, quien ya apareció en la cinta de 2002 Attack of the Clones.



El momento en el que se informó de la noticia corresponde a una escena de la serie original que algunos seguidores han pedido en redes sociales que no se describa para evitar adelantar la trama (spoiler).



La semana pasada, el estudio Lucasfilm (propiedad de Disney) anunció en una presentación para inversores que estrenará otras dos series basadas en The Mandalorian: Ahsoka y Rangers Of The New Republic.