Habrá obra en los 7 Pueblos Mágicos de Coahuila: Riquelme

A pesar de los recortes federales, en Coahuila no se detendrá el desarrollo ni la obra en los siete Pueblos Mágicos, aseguró el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís.Adelantó que en los próximos días se dará a conocer la inversión por cerca de 40 millones de pesos para infraestructura, en conjunto con los Pueblos Mágicos de Parras de la Fuente, Cuatro Ciénegas, Viesca, Candela, Arteaga, Guerrero y Múzquiz.Explicó que los recursos provendrán de una parte de lo recaudado por el Impuesto Sobre Hospedaje (ISH) en la entidad.“Buscaremos el consenso con la Asociación de Hoteles y Hospedaje y también con el Consejo para que podamos ratificar con ellos el convenio correspondiente a este año, pero será distinto”, expresó.El Ejecutivo estatal refirió que el producto del ISH se ha canalizado en gran parte a la promoción turística, que es importante, pero igual o mayormente lo es la infraestructura. Además observó que no ha quedado totalmente claro el destino de ese gasto en promoción.Señaló que trabajarán en coordinación con los hoteles y con las OCV del Estado para abordar este tema, donde sus puntos de vista serán tomados en cuenta.Aclaró que no existe alguna regla de que este sector pueda tomar la decisión final al respecto, pero sí serán escuchados.La idea, remarcó el gobernador Riquelme, es establecer criterios para manejar con mayor transparencia esos recursos del ISH y, sobre todo que no se detenga la obra en los Pueblos Mágicos de nuestra entidad.Declaró que los alcaldes de estos municipios le han compartido su sentir respecto a que no habrá inversión federal este año.“Pero en Coahuila le hallamos a todo solución, y ese impuesto va a los siete Pueblos Mágicos para generar obra para infraestructura”, manifestó.