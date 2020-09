¿Habrá puente vacacional el 16 de septiembre?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Con la aparición del covid-19 todo se trastocó, y las celebraciones patrias no estarían exentas del fenómeno que mantiene confinados a millones de personas en el mundo.



Ante la pandemia, la gente se pregunta si, tal como sucede año con año, habrá un fin de semana largo, es decir, un puente vacacional:



Esta es la respuesta:



La Ley Federal del Trabajo estipula como día de asueto el 16 de septiembre en conmemoración de la Independencia de México y como tal se respetará el miércoles tal cual; es decir, no habrá puente.



A diferencia de años anteriores, este 2020 el día que se celebra la Independencia de México será de descanso obligatorio, pero no se junta con el fin de semana.