Habrá sanción penal en CDMX por ‘influyentismo’ para vacunarse

“No vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que un líder de una sección o un comisionado sindical que no esté al frente del Covid genere alguna influencia o por cualquier vía quiera entrar a la lista que ha estado coordinando la Secretaría de Salud Federal. Vamos a aplicar sanciones administrativas y penales a quien quiera hacer esto, no lo vamos a permitir; aquí no hay influyentismo, aquí no es como en gobiernos anteriores donde ser un líder sindical corrupto les permitía tener canonjías, aquí son los trabajadores y trabajadoras de la salud que están al frente de la Covid, los que van a recibir su vacunación primero y después por edad como lo estableció el gobierno de México", señaló Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la CDMX.



“He dado instrucciones a la secretaría de Salud para conocer los nombres y que de inmediato haya sanciones administrativas y he pedido directamente a la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, que se dé el castigo máximo que se tiene que dar por un tema penal. No lo vamos a permitir, aquí se es justo o se es justo y aquí la justicia va primero para los que han dado hasta su vida para salvar a las personas que tienen Covid.



La jefa de Gobierno,, reprobó la actitud de dirigentes e integrantes de la, que trataron de ingresar al Hospital Militar De Zona El Vergel en donde se aplican las vacunas contra el Covid-19 al personal médico para ser inmunizados.Sin embargo, debido a que no se les brindó la atención por no estar en la lista de quienes se encuentran en la primera línea de batalla contra el Covid-19 bloquearon Periférico y Canal de Chalco.La mandataria capitalina dio a conocer que ya solicitó información de los que realizaron la protesta para proceder en consecuencia.que, desde hace nueve meses no ha bajado la guardia para atender a los pacientes positivos del SARS-CoV-2,en su contra para intervenir inmediatamente ya que sostuvo en su gobierno no se permitirán actos de corrupción y menos en temas tan delicados como lo es la vacuna contra el Covid-19.