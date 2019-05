Habrá versión extendida de Avengers: Endgame

Hay muy buenas noticias para los fans de los vengadores y para quienes aún no han tenido suficiente con las tres horas de Avengers: Engame, ya que al parecer habrá una versión extendida.Esta increíble noticia la dieron a conocer los guionistas Christopher Markus y Stepehen McFeely en una entrevista para el The New York Times en donde aseguraron que tuvieron que suprimir varias escenas para la versión comercial de la cinta.Igual que los libros de guerra, la versión extendida de Avenger: Engame pone mayor énfasis en una larga y épica batalla en donde los superhéroes de Marvel luchan contra Thanos y su ejército."Escribimos y rodamos una batalla mucho más larga, que contaba con su propia estructura de tres actos’, fueron algunos de los detalles que Markus reveló sobre esta versión extendida.Además, ambos escritores aseguraron, que hay pausas que le dan mayor credibilidad a la historia. Uno de ellos es un momento en el que los 18 personajes interactúan y comienzan a trazar su plan antes de que la Capitana Marvel, llegué a salvar el día.Esto podría explicar algunas de las, muchas, inconsistencias dentro de la película. Tanto McFeely como Markus, se mostraron bastante emocionados al confesar que estos minutos extra podrán verse en la versión digital (DVD y Blue ray).