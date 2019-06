Habríamos ganado guerra comercial a EU: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que optó por llegar a un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos porque si bien México habría podido ganar una guerra comercial, sería “ganar una batalla pírrica, un triunfo que dejaría muy debilitada nuestra fuerza”.Por lo que insistió en que se trata de un acuerdo que beneficia a ambos países y sobre todo, que mantiene la amistad entre ambas naciones.“Vamos a tener buenos resultados y de esa manera se va a alejar la amenaza de que se inicie una guerra comercial que no conviene porque podríamos ganarla pero no queremos la guerra, la política se inventó para evitar la guerra, no queremos ganar una batalla pírrica, ustedes saben de eso, donde se gana pero quedan muchos elementos en el terreno, queda a pesar del triunfo muy debilitada nuestra fuerza y no queremos eso, no queremos la guerra, queremos relaciones de amistad, cordiales”.Al inaugurar los cursos de capacitación de los estándares constitucionales de la actuación de la Guardia Nacional, el Presidente insistió en que se trató de una “crisis temporal, pasajera, transitoria” en la que se logró que no se impusieran aranceles a las mercancías que se producen en México y se venden en Estados Unidos aunque reconoció que su gobierno tuvo que ceder y dar compromisos a cambio.“Se tuvo que llegar a un acuerdo que yo lo considero positivo porque al final de cuentas no se aplicaron esos aranceles que iban a afectar nuestra economía, a cambio de eso hicimos compromisos para que sin violar derechos humanos y dando opciones de trabajo a los migrantes en sus ciudad de origen se controlara más la situación migratoria sobre todo teniendo registro de los que atraviesan por nuestro país como sucede en cualquier país del mundo”.Se dijo confiado en que ahora que la Guardia Nacional auxiliará en este proceso de revisión y recibimiento a los migrantes centroamericanos, lo harán con total apego a la constitución y reiteró el logro de que se hayan podido hacer las reformas necesarias para que los elementos de las policías naval, federal y militar colaboren en estas labores de seguridad pública.