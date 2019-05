Hace 11 años, ‘El Chapo’ dejó sin rosas a Culiacán

El 8 de mayo de 2008, dos días antes del Día de las Madres, Édgar Guzmán López, hijo del Chapo, fue asesinado en el estacionamiento de un centro comercial en el centro de Culiacán, Sinaloa.Édgar Guzmán López no era un joven cualquiera, se trataba de uno de los hijos del “Jefe de jefes” y su poder se había extendido en el Cártel de Sinaloa.La tensión entre Mario “El Mayo” Zambada y El Chapo, con la familia Beltrán Leyva, creció hasta que estos últimos terminaron por aliarse con la familia Carrillo Fuentes y ambas organizaciones ordenaron el asesinato de Édgar Guzmán, de 22 años de edad.Los periódicos de Sinaloa no se animaron a dar la noticia al día siguiente, a pesar de que tenían muy bien registrado el suceso. El asesinato era un parteaguas en la historia local, según el diario El País.El vehículo donde viajaba el hijo del Chapo recibió más de 500 tiros en forma de abanico, a 10 metros de distancia. Un local comercial arropó buena parte de los disparos y del bazucazo que el comando lanzó al final.Durante el funeral de su hijo, “El Chapo” mandó comprar más de cincuenta mil rosas para cubrir su ataúd, por lo que Culiacán se quedó sin flores en la víspera del Día de las Madres, en 2008.La compra de todas las rosas de Culiacán dejó sin tiempo a los vendedores para volverse a surtir de flores para el Día de las Madres.Después de este acontecimiento, nació un corrido interpretado por el cantante Lupillo Rivera, llamado “50 mil rosas”.Cincuenta mil rosas rojas se vendieron en Culiacán llegando el 10 de mayo listos para celebrar, pero unos días antes se nos fue Édgar Guzmán…El montonal de las rosas a ninguna madre enviaron, todas fueron para un gran hombre que siempre lo respetaron…”El día del asesinato, Édgar se encontraba acompañado de César Ariel Loera, su primo, y de Arturo Meza Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, alias “La Emperatriz”, quienes también murieron en el ataque, según información de Infoabe.Griselda López Pérez, madre de Édgar Guzmán, sorprendida y reacia ante la noticia, aseguró que no era culpa del joven ser hijo del líder del Cártel de Sinaloa.La exmujer del narco se dijo “cansada, como madre, de que se les señale a sus hijos como narcos. He perdido a un hijo por las guerras que provocaron“.A mediados de los años 80’s, Joaquín “El Chapo” Guzmán contrajo matrimonio, por segunda ocasión, con Griselda López, quien también es conocida como Karla Pérez Rojo. En 2010, la mujer fue detenida y luego fue puesta en libertad.