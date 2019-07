Hace 40 años, Sony lanzó el Walkman

El 1º de julio de 1979 quedó marcado en la historia de la música, fue el día en que Sony lanzó al mercado el primer Walkman. Para quienes sean muy jóvenes para recordarlo, se trataba de un aparto que permitía a la gente llevar música en cassettes que almacenaban entre 10 y 12 canciones en total, dependiendo de el tamaño de la cinta y el formato en que se grabara.La idea fue del propio presidente de la compañía japonesa, Akio Morita, quien reunió a varias personas importantes con el fin de idear una manera de "revolucionar el cómo escuchamos música", señalando que la gente, sobretodo los jóvenes de aquella época, quería escuchar sus canciones favoritas todo el día. De ahí tomaron los reproductores de cassette de los estereos y radios convencionales, los redujeron hasta un tamaño relativamente portable y añadieron un par de audífonos.Hay que mencionar que no fue el primer intento de hacer la música portable, anteriormente en Alemania se desarrolló el Stereobelt, sin embargo no funcionó debido a que era mucho más grande que el Walkman y más caro. Fue tal el éxito que en 1981 la japonesa presentó una segunda versión del dispositivo y a inicios de los 90 hizo lo propio con los CD's y el Discman.El ocaso del formato físico significó la muerte del Walkman y DiscmanAnte la llegada de la música en formato digital, Sony trató de adelantarse al mundo otra vez lanzando los NetMD, que era una versión moderna del Walkman, donde se hacía uso de un pequeño disquette para guardar música; sin embargo, en el anuncio del lanzamiento del iPod de Apple, que no necesitaba ninguna clase de sistema de guardado externo, le ganó la partida a la japonesa.Aún así, la compañía de la manzana, así como los servicios actuales de streaming de música le deben todo a Sony y su Walkman, por ser aquellos que pusieron la portabilidad en el mundo de la música, en un momento en que esta se encontraba subsumida a grandes máquinas en las salas y cuartos de todo el mundo.