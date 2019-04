Hace 46 años se realizó la primera llamada por celular

Un día como hoy, pero de 1973, el ingeniero estadounidense Martin Cooper marcó la historia de las telecomunicaciones y del mundo, al realizar la primera llamada a través de un teléfono celular.Cooper, ubicado en Manhattan, en la ciudad de Nueva York, utilizó un Motorola DynaTac 8000X para hacer la primera llamada por celular a su competidor directo, y contarle que le había ganado la carrera tecnológica por el desarrollo de la telefonía móvil.La directora de Marketing de Motorola México, Mardya del Valle, relató a Notimex que el Motorola DynaTAC (abreviatura de Cobertura de Área Total Dinámica Adaptativa) fue el primer teléfono celular del mundo, medía 33 centímetros de alto y pesaba 794 gramos. Indicó que dicho modelo era muy voluminoso y ofrecía una autonomía de alrededor de 30 minutos de uso, con un tiempo de carga de 10 horas, así como una capacidad para almacenar hasta 30 números telefónicos. “Posiblemente hoy no suena nada innovador, pero a principios de los 80 era el único dispositivo que contaba con la tecnología más avanzada de la industria”, dijo del Valle.La directiva señaló que con el lanzamiento del primer celular portátil del mundo se revolucionó la manera en que vivimos, y es uno de los motivos por el cual la tecnología cumple un rol tan importante en nuestra vida, ya que hoy es difícil imaginar un mundo sin celulares. “El Motorola DynaTAC no nació para resolver un problema, sino para ofrecer una solución -para estar en contacto permanente con familiares y amigos en cualquier parte del mundo- y de la mano nos ayudó a crear una nueva industria: la comunicación móvil”, puntualizó.Algo que no se pensó cuando se creó el primer teléfono celular fue que además de acortar distancias para estar más cerca de las personas, también ofrecería la posibilidad de convertirse en un dispositivo inteligente.Y es que hoy en día, un teléfono celular cuenta con Inteligencia Artificial, es capaz de convertirse en un proyector, en una bocina para escuchar música, en una impresora portátil, de capturar momentos especiales y tener acceso a internet. “Sin duda, a partir de este suceso, el celular se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar las actividades cotidianas”, dijo la directora de Marketing de Motorola México.Incluso, abundó, muchas veces se ha olvidado que la razón principal de su existencia es conectar con los nuestros, y se observa que si bien el celular acerca a quienes están lejos, en ocasiones nos aleja de las personas que están justo enfrente. “No hay duda de que nuestros teléfonos se han convertido en una extensión de nosotros mismos. Nos entretienen, nos conectan, nos mantienen informados y nos permiten explorar nuestras pasiones, recordar nuestros mejores momentos y comunicar nuestros más profundos pensamientos a todo el mundo”.En México, de acuerdo con la consultora The Competitive Intelligence Unit (CIU), al cierre de 2018 se contabilizaron un total de 121.8 millones de líneas móviles, de las cuales 106.7 millones corresponden a dispositivos inteligentes, lo que representa un aumento de 7.2 por ciento respecto a 2017.