Hace ASC descuentos en cuotas de mantenimiento

“Les compartimos que seguimos con la cuadrilla de planta completa, evitando al máximo en este momento de crisis un desempleo, que sería muy lamentable para nuestros trabajadores”, dice el comunicado.

Else puso “guapo” en la economía de socios y empleados del club privado, al hacer un descuento en las cuotas de mantenimiento para seguir manteniendo empleos dentro de sus instalaciones.En un comunicado, se precisó que la plantilla de trabajadores que dan limpieza y mantienen las instalaciones en buenas condiciones, siguen laborando de manera habitual con las medidas de higiene necesarias.Todo lo hacen porque el club no cuenta hasta el momento con actividad por la contingencia, además de que desean mantener a todos sus empleados en activo.Para abril, deberán pagar antes del 30, en tanto que en mayo antes de acabar el mes, es decir el 31, de lo contrario no se respetará el descuento.Asimismo, para bajar costos de otras áreas, se están instalando paneles solares y con ello dejar de pagar cuotas exageradas en consumo de energía.Ante estas medidas, muchos de los socios agradecieron el gesto delde apoyarlos a ellos con el descuento y en el personal para mantenerlos con su sueldo.