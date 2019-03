Hace Blanco declaración patrimonial a medias

Después de casi seis meses en el cargo, la declaración patrimonial del Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, por fin se hizo pública pero a medias.La Secretaría de la Contraloría estatal publicó en su portal las declaraciones patrimoniales y de intereses del titular del Ejecutivo y los 16 integrantes del Gabinete de la Administración morelense.El Gobernador reportó ser propietario de tres bienes inmuebles, de los cuales no reveló su valor y ubicación.Según el documento publicado, Blanco cuenta con dos departamentos y una casa adquiridos entre 2005 y 2007.También declaró una casa adquirida en 2003 y un departamento en 2010 pertenecientes a sus dependientes económicos.Asimismo, el ex futbolista negó contar con vehículos automotores, aeronaves o embarcaciones y tener algún conflicto de interés.De acuerdo con el portal de la Contraloría, Blanco entregó su declaración el 27 de noviembre de 2018.A su vez, el Jefe de la Oficina de la Gubernatura, el español José Manuel Sanz, reportó dos casas y un automóvil, de los cuales no reveló detalles.El funcionario estatal también rechazó declarar posibles conflictos de interés."Todo el Gabinete presentó sus declaraciones en tiempo y las tenemos nosotros con acuse y requisita, son públicas cada uno de ellos hizo valer a través de los sistemas que nosotros hicimos convenio en la Secretaría de la Función Pública", declaró el Contralor César Santana Nava.El titular de la Secretaría de la Contraloría, César Santana, informó que 60 servidores públicos de la Administración estatal se negaron a presentar su declaración."La Contraloría es la que verifica, es la que apercibe obviamente a los servidores públicos que no cumplen en tiempo y forma, nosotros estamos para velar esa parte, tan es así que tenemos 60 investigaciones por falta de declaraciones", informó.Explicó que desde que asumen su cargo, los servidores cuentan con 60 días para presentar su declaración y posteriormente hay un requerimiento de la Contraloría por 30 días más."Si ellos continúan con no presentar la declaración, vienen las amonestaciones, en su caso la inhabilitación de los cargos, la suspensión de los cargos, esas serían las causas más graves", detalló.Informó que las personas que incumplieron con la Ley General de Responsabilidad Administrativas son directores, subdirectores y jefes de departamento.