Hace Cargadores ‘ojitos’ a Kaepernick

“Colin definitivamente se ajusta al estilo de quarterback para el sistema que vamos a ejecutar”, dijo, al tiempo que aseguró no haber entablado contacto: “No he hablado con él, no estoy seguro de en qué etapa de su carrera está o de lo que quiere hacer”.

El impacto de las protestas contra el racismo en Estados Unidos ha hecho recordar la segregación que sufrióde la NFL en 2016 por protestar con una rodilla en el suelo y, de paso, le ha abierto la posibilidad de verlo nuevamente con un equipo de laAunque algunos coaches lo han descartado para la campaña entrante, en Los Ángeles no desprecian la idea de contar con él, al menos durante la actual temporada baja y con miras al futuro cercano.Anthony Lynn, entrenador en jefe de los Cargadores, admitió que el expasador de San Francisco tiene lo necesario para ser una pieza en el engranaje de su ofensiva y que sería “loco” no considerarlo, por lo que está contemplado en su lista de candidatos para ejercitarse con el grupo antes de los partidos de pretemporada.Apenas el lunes pasado, el comisionadoaseguró que le gustaría atestiguar el regreso de Kaepernick a la Liga, en la que no juega desde aquel año 2016.Hasta el momento loson la única organización que ha manifestado interés público por observar al jugador de 32 años, sin embargo, el coach Lynn vislumbra a Tyrod Taylor como su quarterback titular y a la sexta selección del draft de este año, Justin Herbert, como suplente.