Hace el feo CFE a carbón estatal

La Comisión Federal de Electricidad (Tras la adjudicación directa de CFE dePero las especificaciones para suministrar a las dos carboeléctricas de la región no son posibles de cumplir, pues el mineral de la región no las tiene de origen, algo que la empresa conocía desde hace años y aún así ha comprado, acusaron productores.Una fuente que pidió no ser identificada explicó que se hizo una entrega de carbón que pasó por dos pruebas de calidad y al final CFE dijo que no cumplía con los requerimientos, pero no lo regresó al productor ni le pagó los 300 mil pesos por la entrega.explicó que si el mineral se sale de algún parámetro y es rechazado no se paga ni se regresa la carga.Desde que salieron las bases se informó a CFE que algunas especificaciones no las cumplía el carbón de la región, por lo que si las sanciones no se modifican será un proyecto fallido, añadió.Se busca cambiar la cláusula del no pago por una penalización de 20% y una oportunidad de mejorar la variable que se pasó y entregarlo nuevamente.“Así es como hemos trabajado siempre, no sé qué pasó ahora”, señaló.