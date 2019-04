‘Hace falta algo más fuerte para mantenerte junta’

Creo que en nuestros tiempos no apreciamos lo suficiente a las personas que son buenas contando historias.Obviamente sí agradecemos sus creaciones y esfuerzos, pero no es suficiente, porque además de buenas historias, nos comparten un mundo hecho de imaginación. Me parece que las personas que son buenas contando historias merecen muchos más “gracias” de los que podemos ofrecer en nuestra vida.Y la mejor parte es que cualquiera podría ser bueno contando historias.Ahí está la magia.Océano TravesíaElisabetta GnoneLa historia tiene como protagonista a Olga, una niña muy peculiar, muy poquita cosa, delgadita, pero que cuenta unas historias que mantiene a todo su pueblo pendiente de ella y a Olga le encanta contar historias. A todos y todas les encantan sus cuentos. Bueno, a casi todos. No todos confían en Olga, aunque hay quienes intentan demostrar día tras día que todo lo que Olga cuenta de verdad le pasó. Ellos son el señor Yibod y el profesor Ben Debrís.Sin embargo, a Olga no le importa lo que digan porque ella es feliz contando sus historias. Además, sus amigos sienten predilección por ellas. Amigos que todos conocen como Mima y Oruga.Mima y Oruga son muy diferentes. Mima es decidida y busca siempre el bien para las personas de su alrededor. Oruga, por su parte, no tiene confianza en él mismo. Cree que es un cobarde e inútil que no sirve para nada. Pero gracias a Olga esta actitud destructiva que tiene Oruga por si mismo podría cambiar.Como sea, Olga es capaz de reunir a decenas de personas a su alrededor y de hacer que cada personaje y acción permanezca durante días en las conversaciones del pueblo.Ahora Olga ha comenzado una historia que tiene de protagonista a una joven de su mismo nombre.La historia que cuenta esta niña tiene como protagonista a otra Olga, pero ésta es de papel y comenzará una aventura que tiene como objetivo convertirse en una persona “normal”, en una persona de carne y hueso.Esta nueva Olga emprende un viaje para encontrar a una bruja y por el camino vivirá numerosas aventuras y conocerá a personajes muy diferentes y extraños, desde un creador de mapas hasta un circo.¿Qué pasará con Olga de papel? ¿Logrará Olga con sus historias convencer a Oruga de quererse a sí mismo?¿Por qué no leen el libro y lo averiguan?