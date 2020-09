Hace feliz a Danny Trejo ser quien es

Escuchar Nota

“No puedo arrepentirme de lo que hice, creo que mi vida me hizo lo que soy hoy y estoy muy feliz de ser quien soy”, dice en entrevista. “Pienso que las cosas por las que pasé y quien fui me hacen quien soy, así que no importa dónde comiences, sino dónde terminas”, agrega.

“El lugar en el que están termina en la cámara de gas, si continúan ahí eso es lo que va a pasar pero, si te detienes, nadie sabe qué va a pasar pero va a ser bueno. Con Diosito de tu lado nada puede lastimarte”, comenta.

Al plasmar su vida como parte del documental, el actor quería darle esperanza a los jóvenes y adultos que están en prisión.Quería mostrar, además, queReconocido en la industria hollywoodense por interpretar personajes como Machete en la cinta de Robert Rodriguez, Danny pasó por unaa partir de la década de los 80. Inmerso en un mundo de delincuencia, robo a mano armada y drogas, terminó cumpliendo una, vida que ya dejó atrás, y, al ser un ejemplo de superación, si bien no se ve a sí mismo como un modelo de vida, piensa que la gente sí lo hace y está orgulloso de ello.Además de seguir la historia desde su infancia, el documental, de casi 2 horas, muestra a la celebridad (76 años) interesada en acercarse y. Pensando en quienes se siguen encaminando hacia el crimen, sobre todo en países como México, el actor de ascendencia mexicana les tiene un mensaje: “Lo que le diría a los jóvenes es que en el camino en el que están, he estado yo y es un callejón sin salida”, sentencia.El nombre de Trejo no sólo está ligado a la actuación sino también a la. Bromeando con un amigo productor, a quien conoció mientras hacía una película de bajo presupuesto, le dijo que abriría un negocio llamado, que hoy no solo existe sino también tiene un libro de recetas del mismo nombre. El sueño hoy suma siete restaurantes, una tienda de donas y sigue creciendo.“Mi mamá y yo siempre, pero en los 50 las mujeres no trabajaban, eran amas de casa, especialmente si tu esposo era mexicano”, dice. “Siempre que hablábamos de un restaurante, mi papá decía: 'mira, hay una cocina ahí mismo, cocina algo', era la versión mexicana de Archie Bunker”