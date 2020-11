Hace Michel, hijo de Consuelo Duval, su propia comedia

Escuchar Nota

“La gente me ha clasificado como dramático por todo en lo que me ha visto, pero llevo buscando la comedia desde hace mucho. No le pedí consejo, porque quiero sorprender a la gente, que conozcan mi humor, que es totalmente diferente al de mi mamá.

"Él trata de encontrar una mánager actoral, porque quiere ser el galán de telenovelas, se consigue una de strippers y piensa que está ensayando para una obra de teatro muy respetada, pero no se da cuenta. El personaje vive su propia serie”, explicó.

para así no parecer un personaje más de Familia PLuche.Incluso en el primer proyecto actoral que comparten ambos, la seriepara poder mostrar su propio estilo.“Si piensan que voy a ser un Federico PLuche, ¡pues no!, no va por ahí.”, aseguró Duval en entrevista.El histrión que ha participado en proyectos comodestacó que su acercamiento con el género incluso lo ha llevado a escribir proyectos futuros con ese tinte.Al mostrar tal faceta en Herederos Por Accidente como Marco, quien inmerso en la pelea de la herencia se preocupa más por brillar como actor, el actor cree que sorprenderá.Los Duval no habían tenido oportunidad de compartir proyecto por la agenda de ambos, por lo que Michel considera emocionante que, finalmente, lo pudieron realizar.Si bien no copió a Consuelo,, lo que le descubrió una faceta diferente de ella.