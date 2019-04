Hace Reykon dueto con Maluma

De gira promocional en Monterrey para dar a conocer su sencillo Domingo, el reguetonero colombiano Reykon anunció que en su carrera vienen cosas “bacanas”, es decir, muy buenas.Por ejemplo, publicó un video en Instagram que grabó en Medellín junto a Maluma en el que se anuncia un próximo lanzamiento musical, aunque no es la primera vez que cantan juntos.Pero el reguetonero de 32 años también cantará con Pedro Capó, el boricua famoso por su hit Calma, y también debutó como actor en una película, además estará en una serie.“Acabo de grabar una película, hace como 15 días la terminamos de filmar; y de ahí salió la invitación para una serie que va a salir en Netflix”, informó.“No te puedo hablar mucho de la película porque luego me meto en un problema, sólo que voy a actuar en una comedia romántica”, señaló.El filme fue realizado en Bogotá con la casa productora colombiana Dynamo, creadora de contenidos para cine, televisión y plataformas digitales.Respecto a la serie, indicó que es una historia de gángsters en la que sus fans lo verán realizar un papel totalmentediferente.“No sé qué saldrá primero, si lo de la película o la serie, pero sí es mi debut. Yo me sentí brutal. Por eso acepté”, explicó.“Cosas bacanas vienen... A parte de eso, acabo de grabar el video con Maluma de la canción que tenemos juntos y que saldrá próximamente”, dijo.A través de redes sociales, Maluma y Reykon causaron alboroto por la fusión que realizarán juntos, cuyo video fue grabado en Medellín el pasado 30 de marzo.“Mi perro vamos a ROMPER, Reykon y Maluma. Muy pronto #Latina”, escribió Maluma al publicar una imagen junto a su amigo, la cual gustó a más de 670 mil de sus seguidores en Instagram.Este reguetonero se presentará hoy en el festival Spring Fest que se realizará en la Arena Monterrey, donde actuarán Reik, Dvicio, Matisse, Piso 21 y Kalimba, entre otros.“La otra semana grabamos un video con Pedro Capó”, señaló.Con respecto a Maluma, indicó, respeta mucho su carrera, pero es algo más de amigos lo que se dio.